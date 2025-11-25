才剛榮退！連江縣府前秘書長疑收賄護航廠商 檢廉搜索傳喚5人

記者楊佩琪／台北報導

檢廉獲報，連江縣政府甫於7月間榮退的前張姓秘書長涉嫌於「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討案」招標案中，護航廠商，使廠商不會因違規行為遭到裁罰。台北地檢署25日指揮廉政署兵分6路發動搜索，傳喚張姓前秘書長及廠商等一共6人到案，全案朝違反貪污治罪條例持續偵辦。

連江縣政府於2020年5月間，辦理預算金額1985萬餘元「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討案」招標案。投標廠商資格需為符合政府立案或登記有案之都市計畫技師事務所、政府機關或其授權機關核可得提供服務之法人團體，以及政府立案或登記有案之工程技術顧問公司。

檢廉獲報，蕭姓業者涉嫌借牌冒用其他廠商名義參與投標，最後得標。而甫於7月15日退休的張姓秘書長，涉嫌於任職期間，在該標案2021年履約期內，疑似收受數十萬餘元款項，護航蕭姓業者規避可能遭裁罰的違規行為。

台北地檢署25日指揮廉政署，搜索張姓前面秘書長、蕭姓廠商等人住居所及公司等一共6處，傳喚5人到案，訊後將移送北檢複訊。全案目前由廉政官相機關調取卷證，持續釐清中。

