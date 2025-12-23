才剛樂見孫鵬、孫安佐「父慈子孝」 狄鶯突爆氣開罵：天理何在啊！

狄鶯（左）才剛幫老公孫鵬慶祝生日。翻攝狄鶯臉書

狄鶯才剛幫老公孫鵬慶祝60大壽，樂見兒子孫安佐對爸爸又親又抱「父慈子孝」的畫面，突然在社區上發文開罵，直言：「看了一整天的新聞，台灣到底怎麼了，多麼純樸善良的台灣人，我們到底做錯了什麼？」

原來狄鶯是針對已身亡的兇嫌張文在台北車站、中山站的北捷隨機殺人案開罵，因許多網友認為警方辦案不力，才讓他有機會從台北車站再到中山站犯案，甚至最後墜樓身亡，無法釐清案情。

為警務人員抱屈！狄鶯怒嗆：都是政治人物的錯

狄鶯為警方說話。翻攝狄鶯臉書

狄鶯發文為警務人員抱屈：「請停止攻擊我們警務人員他們都盡力了，若要狄鶯說真心話，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑，無能為力的警務人員。竟然都是他們的錯，天理何在呀！」

廣告 廣告

孫安佐（左）和孫鵬擁抱。翻攝狄鶯臉書



回到原文

更多鏡報報導

走過家變風波！孫鵬60大壽溫馨合體孫安佐又抱又親 狄鶯笑呵呵樂見「父慈子孝」

45歲張柏芝擁44億身家！驚吐立好遺囑原因曝光 生3子被嗆「全是賠錢貨」霸氣反擊了

《與惡》中「養出殺人犯」台詞掀熱議 謝瓊煖見北捷殺人案嘆：事件是獨立的