才剛歡慶9週年！峮峮告別《飢餓遊戲》 正式卸下主持棒畢業

【緯來新聞網】《飢餓遊戲》10月才剛歡慶9週年，沒想到主持人峮峮（吳函峮）就正式宣布「畢業」，告別主持群，節目製作單位於今（8日）晚間透過官方社群發文證實此消息，並在內文中揭露，峮峮早在一年前就曾因健康因素、無法兼顧繁重工作與節目錄影，向製作單位提出請辭。

《飢餓遊戲》日前舉辦9週年記者會，主持人孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮都出席（圖／記者陳明中攝）

製作單位表示，當時因難捨多年情誼，選擇讓峮峮以「請假」方式暫時休息調養身體。然而，他們坦承在峮峮請假期間，並未適時、清楚地向外界解釋原因，導致峮峮長期承受了「不必要的誤解與惡言」，甚至受到網路暴力攻擊。對此，製作單位向峮峮及粉絲致上「最誠摯的歉意」，並表示將深刻檢討，對於沒有在第一時間替她澄清擋下，讓她承受巨大委屈感到非常抱歉。



貼文指出，經過「無數次的商議、挽留」，最終做出「最不捨、但最尊重」的決定讓峮峮完成這場「畢業典禮」，得以真正休息、放下疲累。

《飢餓遊戲》主持人峮峮卸下主持棒，正式從節目畢業。（圖／翻攝自飢餓遊戲臉書）

製作單位也感性回顧了與峮峮共同創造的珍貴回憶，包括登上龜山島、夜宿澎澎灘、從八里跨越到西子灣等挑戰，並感嘆一路見證峮峮從青澀的小女生，成長為能獨當一面、耀眼發光的女明星。



最後，貼文以溫暖的祝福作結：「畢業快樂！含著淚水祝福妳，希望你飛的更高更遠，也要記得常常回來看看我們喔。」向這位共同成長的主持人獻上最深的祝福。

