才剛歡迎TWICE來台灣…玉澤演Threads繁體中文首發「撂21字重話」

韓星玉澤演近期長駐台中拍新戲，由於他這段時間大多在市區活動，多次被民眾目擊出現在街頭、公園、夜市與大眾運輸上，照片也在各個社群被大量轉傳。沒想到，他今日（11/21）首次在Threads上發文，竟是以繁體中文寫道，「千萬別偷拍我」，語氣明顯帶著困擾。

從玉澤演的貼文可以看到，這是他加入Threads後的第一則貼文，刻意使用繁體中文，顯然是針對台灣民眾喊話，「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」。近期有不少網友分享與他的合照，但同時也流出大量未經同意的偷拍照，顯然已經讓向來以好脾氣著稱的他感到壓力。

貼文曝光後，立刻引起眾多台灣網友熱議，「讓澤演第一則脆就發這個，丟不丟臉啊？」、「我要瘋，玉澤演第一篇貼文是這個我覺得超丟臉」、「本尊都出來喊話了，拜託不要一直偷拍他！」、「還特地發中文給台灣人看，台灣人夠丟臉，讚喔」，還有網友向他喊話，「很遺憾有這樣的情形，希望之後不要有人再犯，讓你能自在地繼續體驗台灣的生活」。

玉澤演這段時間經常分享台中在地生活照，包括搭公車、散步、走訪夜市與拍攝空檔的街景，宛如「半個台中人」，今日稍早他才剛在限時動態以繁中寫下「歡迎來到臺灣」，轉發TWICE來台的新聞畫面，宛如在地台灣人的語氣逗笑許多網友，沒想到晚上就在Threads發文喊話希望不要被偷拍，相當無奈。

