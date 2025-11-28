才剛為香港祈福！濱崎步上海開唱被迫喊卡 本人難過證實了

濱崎步原定29日上海開唱，今天才被通知取消演出，令女神本人難過不已。（圖／大步整合行銷提供）

日本首相高市早苗一句「台灣有事」，讓日本和中國關係陷入緊張，也重創雙方的影視娛樂產業。不少日本歌手的大陸表演活動陸續喊卡。怎料，現在又有傳聞指出，濱崎步原定29日的上海演唱會舞台已經被拆除，對此，濱崎步本人遺憾證實消息，慎重向外界致歉。

據了解，濱崎步人已經抵達上海，正在為29日的表演積極彩排，在得知香港惡火奪走上百人性命事件後，也立刻透過社群平台以示哀悼，同時也強調演唱會確定取消火焰特效，並呼籲粉絲們避免穿著紅色系服裝，共同為香港祈福。

廣告 廣告

沒想到，今日一早微博開始瘋傳濱崎步演唱會取消一事，像是黃牛集體退票，還有舞台被拍到已經拆除等等，推測和近期中日關係緊張有關，逃不了和其他日本藝人一樣，被迫取消的命運。

對此，濱崎步本人也遺憾證實此事，並請求外界、粉絲們的原諒。她難過寫到，這場演唱會的舞台，是200名工作人員耗時五天，共同完成的結果，然而卻在今天一早被臨時通知取消演出。

濱崎步愧疚表示，他們辜負了當地近百名工作人員，以及100位從日本遠渡重洋而來的技術人員、舞者、樂團。最令她痛心的是，在無法親自露面道歉的情況下，眼睜睜看這座舞台被拆掉，也對已購票的14000名歌迷致歉，「我至今仍無法置信，萬分抱歉，在心緒紛亂之際，我仍不停思考有沒有轉圜的餘地，但此刻只能暫且留下這份聲明，懇請諒解。」

濱崎步證實上海演唱會取消。（圖／IG@a.you）

濱崎步證實上海演唱會取消。（圖／IG@a.you）

更多中時新聞網報導

《大濛》抱4獎李安虧陳玉勳不聽話有出息

告五人再挺公益零唱酬

中職》桃猿換執行長 樂天強調不出售