才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光

羅晉與唐嫣先前爆出婚變。（圖／翻攝自羅晉微博）





中國大陸娛樂圈18日爆出一對很甜的中年夫妻檔離婚，陸劇女神唐嫣與老公羅晉瘋狂被點名掀起熱議，夫妻倆至今仍未回應，不過羅晉經紀人先前發布訃告，透露羅晉父親羅順希在19日離世，今（23）日舉行告別式，兩人的互動也掀起關注。

羅晉父親19日在北京病逝，享年70歲，而唐嫣的微博IP當時還顯示在上海，讓婚變的傳聞甚囂塵上。告別式現場僅有一對輓聯，悼念者排隊送別，且禁止拍照保護隱私，唐嫣父親也以親家身份現身致哀。

另外，唐嫣低調走特殊通道到場，她神情肅穆全程陪在羅晉身邊，讓婚變謠言不攻自破。事實上，羅晉與唐嫣先前被發現聚少離多，直到父親過世消息傳開後，網友才發現分居原因可能是羅晉需要在北京照顧爸爸，唐嫣才獨自留在上海育兒。

唐嫣被直擊現身羅晉父親告別式。（圖／翻攝自微博）

唐嫣被直擊現身羅晉父親告別式。（圖／翻攝自微博）



