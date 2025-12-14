才剛獻聲民歌50！「民歌教父」楊弦驟逝 殷正洋悲痛證實

殷正洋證實楊弦死訊，目前家屬正處理後事中。（圖／翻攝自鄭怡臉書）





被譽為「民歌教父」的歌手楊弦，2021年罹患缺血性中風，近年積極進行治療，日前才剛出席「民歌50」演唱會，豈料，今（14）日傳出楊弦於13日晚間在台北病逝，享壽75歲。據悉，中華音樂人交流協會理事長殷正洋也證實噩耗。

楊弦2021年罹患缺血性中風，右邊手足曾一度癱瘓、臉部與喉部肌肉失調，緊急住院急救並接受治療，之後積極進行復健訓練，並持續音樂創作及表演，先前更出席「民歌五十高峰會」在大巨蛋的演出，可見其對音樂的熱愛。

沒想到如今卻傳出死訊，據悉，楊弦太太目前正在處理後事，殷正洋後續也將邀請協會夥伴召開會議，討論有無任何可以協助的地方。死訊曝光後，同為民歌歌手的鄭怡也在臉書表示哀悼，「楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息」。

楊弦是台灣現代民歌運動的啟蒙者，他曾將余光中詩集《白玉苦瓜》中的詩作，用「以詩入歌」的方式譜曲，跳脫了當時既有的民謠創作方式，所發行的第一張專輯更被公認第一張有資格稱作「民歌」的專輯，著名代表作包括〈鄉愁四韻〉等作品。



