才剛生完兒子！佳娜自爆胸部突變超不舒服
[NOWnews今日新聞] 烏克蘭籍女星佳娜與馬來西亞籍男星祖雄結婚2年，育有1歲女兒內內，昨（7）日一早又宣布已順利生下第二胎的好消息，兒子乳名為「季季」。但沒想到才剛生完幾個小時，佳娜就在Instagram透露生完馬上遇到擠奶挑戰，還自爆胸部變得非常不舒服。
佳娜在7日生下兒子後，發文透露遇到擠奶挑戰，「今天早上剛生完寶寶幾個小時，沒想到馬上就遇到擠奶的挑戰，胸部突然變得超不舒服」，還好在泌乳急救團隊的幫忙下，才順利度過難關。佳娜還秀出成功擠出來的母乳，驚喜喊：「生產不到12小時，居然就擠出這～麼多！真的被自己嚇到哈哈」。
佳娜曬月子餐 開心喊：特別滿足
除此之外，佳娜還曬出生產完吃的第一份月子餐，「生產後最享受的時刻，就是吃到第一餐月子餐，真的覺得特別好吃、特別滿足」，只見桌子上有紫米飯、排骨湯、青菜等，看起來非常營養。
佳娜平安生下二胎 祖雄開心報喜
祖雄昨日一早就在社群發文報喜，公開佳娜平安生產的好消息，他也曝光多張照片，只見佳娜躺在病床上，精神看起來非常不錯，夫妻倆一起抱著兒子，臉上掛滿微笑。祖雄還在貼文中感動地說：「11月7日早晨，兒子『季季』順利報到，媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姊姊啦」。
祖雄也感謝大家一路上的關心與祝福，「接下來我們就是『一家四口』的新旅程。歡迎你，季季。你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」粉絲看了也紛紛湧入留言區恭喜兩人，並大讚佳娜、祖雄兒女雙全。
資料來源：佳娜IG
