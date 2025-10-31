才剛痛心未婚女兒意外懷孕！帕金森氏症老父竟被推撞牆
〔記者蕭方綺／台北報導〕尹昭德與黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》中，因女兒身體不適就醫，卻意外得知女兒已懷孕的消息，突如其來的打擊，讓一家三口震驚與心力交瘁。尹昭德下戲後回到休息室仍紅著眼眶，難掩激動的情緒：「原本以為只是身體不舒服，這樣就已經夠擔心了，結果居然是懷孕。到底要多悲慘他們才會甘願？對爸媽來說這是多麼殘忍又心痛的一件事。」講到激動處他一度哽咽，竟還忍著情緒搞笑：「不要走開、馬上回來！」
飾演女兒「海珍」的蔡祥情緒爆發，崩潰地推開父親，甚至將劇中罹患帕金森氏症的尹昭德推去撞牆。尹昭德笑說：「她其實只輕輕推一下，我就飛得超遠。」黃瑄也笑說：「蔡祥已經有收力了，爸爸也是個很會演的表演者。」更打趣虧尹昭德：「那你這樣很適合『碰磁』耶！」一旁的陳玹宇則補刀爆料：「蔡祥不只是聲音大，力氣真的也很大。」蔡祥聽完笑回：「你怎麼知道?難道被我揍過嗎? 」黃瑄聽了笑說：「用看的就知道、不用揍。」
拍攝這場戲的當天，其實一行人早就已經連拍了好幾場情緒重的戲，尹昭德的心理負荷也來到臨界點：「整天下來心情真的很沉重。」黃瑄和蔡祥「母女檔」更是用吃東西來撫慰心靈，黃瑄笑說：「沒辦法，情緒太激動肚子就餓了。」蔡祥回到休息室便一直找零食來補充體力。
原本劇情設定中有一場「巴掌戲」，黃瑄一怒之下呼女兒一巴掌，但黃瑄與導演討論後決定刪除。對此她解釋：「劇中寶島西服店家庭的教育風格著重溝通，曉蘭處事理智多於感性，而且海珍已經很可憐了，這巴掌真的打不下去。」在考量實際操作的難度後，忍痛討論刪減戲份。
黃瑄在劇中面對女兒意外懷孕很無法接受，現實生活中，她表示自己兒子還小，又忍不住帶入母親心情：「我還不想這麼早當阿嬤！叫我阿嬤我真的會哭耶！」她補充說：「孩子從欄杆上摔下來、手差點斷掉我就快嚇死，真心無法想像劇中這種狀況。」
