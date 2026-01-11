才剛發限動！34歲流行樂天王「遇空難」身亡 共6人罹難…歌迷悲痛欲絕

希門尼斯是哥倫比亞人氣歌手，近日因空難離世。翻攝IG/yeison_jimenez



哥倫比亞人氣創作歌手希門尼斯（Yeison Jiménez），在哥國流行音樂圈堪稱天王級歌手，社群instagram擁有超過524萬名追蹤者，怎料他10日發了數則限時動態後，沒多久因飛機失事不幸身亡，年僅34歲。經紀公司也證實了空難的消息，一共造成6人死亡。廣大歌迷與粉絲得知此噩耗，悲痛欲絕，也湧入希門尼斯社群平台留言悼念。

根據了解，哥倫比亞當地的「música popular」音樂類型，融合蘭切拉音樂與哥倫比亞在地文化，除了融合在地特色外，在希門尼斯的助攻下，也加入許多世界流行的元素，更讓希門尼斯2024年締造生涯高峰，不僅三度完售波哥大Movistar Arena，累積吸引超過4萬名觀眾進場，創下哥倫比亞流行民謠歌手從未達成的里程碑紀錄。

對於流行天王遭遇空難，哥倫比亞航空事故調查單位證實，一架註冊編號為N325FA的飛機當天墜毀，事故發生於哥倫比亞派帕（Paipa）附近，機上共6人罹難，除了希門尼斯外，經紀人傑佛遜・奧索里奧（Jefferson Osorio）也不幸罹難。

事實上，空難事故發生前約6小時，希門尼斯仍在Instagram發布限時動態，分享表演片段，沒想到卻成為最後的貼文。IG貼文下方瞬間湧入大量留言，不少人難過寫下「生命真的太脆弱」、「謝謝你的音樂陪我走過人生某段時光」、「希望這不是事實」。

