才剛發！ 全民國防手冊被當廢紙「丟回收」

普發「全民國防手冊」，國防部從19號起，分4梯次，目標在1月底前，配送到全台灣980萬個家戶。但現在卻有民眾拍下，住家附近有大量的國防手冊被當成廢紙，棄置在回收箱。對此，國安會副秘書長林飛帆，今天（21）視察發送狀況時則說，「其實很多人都在問我什麼時候才能拿到？」並強調，若有民眾沒收到手冊，隨時可以向村里幹事回報。

國安會副秘書長林飛帆，21日視察國防手冊發放狀況。(圖/TVBS)

林飛帆在視察國防手冊發放情況時，與許多民眾互動。他特別提醒長輩們，眼鏡和假牙等重要物品平時就應準備備份，凡事都要有備份的觀念。林飛帆在走訪過程中，主要關心民眾是否已收到橘色的國防手冊，並叮嚀大家要準備好必要物資。

許多收到手冊的長輩雖然點頭回應，但實際上對內容的理解卻有落差。一位剛與林飛帆合照的阿嬤坦言看不懂手冊內容，當被問及戰爭來臨時該如何準備時，她表示：「最好是不要來，看了也沒有用。要怎麼準備，走也走不了，要去哪裡。」

在金門，金寧鄉的村里鄰長們也積極穿越大街小巷，將手冊塞進住戶信箱。金門縣金寧鄉湖埔村鄰長表示，戰爭場景對老一輩來說可能仍留在腦海中，但年輕人可能從未遇過，因此這本手冊對年輕人可能更有用處。

前國民黨發言人李明璇則批評這項政策，認為最辛苦的是里幹事和里長，他們不僅要投遞信箱發手冊，還要面對里民的疑惑，被迫為政府宣傳恐懼。對此，林飛帆回應表示不了解對方的影射意義，並強調手冊的核心概念是教導民眾如何保護自己並協助他人。

但媒體人謝寒冰也在網路上分享照片，顯示有朋友家樓下的廢紙箱堆滿了橘色國防手冊。林飛帆則說，他看到網路上有人提到2020年時，謝寒冰曾在媒體受訪時表示希望政府發放相關安全建議給民眾，因此不確定哪一個才是對方真正的意見。

雖然國防手冊同步提供網路版本，但為了印製和配送這些手冊，政府已經花費了6000多萬花都花了，中央立場必須貫徹。

