才剛答應求婚！吳季璇自爆「AMH值偏低」？不急懷孕全靠徐明義教授這張「底牌」撐腰

演藝圈喜訊頻傳！參演《廢財闖天關》的女星吳季璇，近日傳出點頭答應「飛魚高校生」男星管麟的求婚，兩人低調交往多年修成正果。然而，面對外界關心的「做人計畫」，經紀人卻透露「今年沒有備孕準備，希望再衝刺事業」。

吳季璇之所以能如此淡定面對生育時鐘，是曾在社群平台自曝發現「檢測到的AMH 值相較同年齡來說較低」，這讓她毫不猶豫立即凍卵，並選擇華育生殖醫學婦產科診所完成。她強調，這項決定讓她能無後顧之憂地掌控人生方向，而這一切的幕後功臣，正是被譽為「AMH之父」的華育院長徐明義教授。

廣告 廣告

25歲後就該測AMH？徐明義教授：評估卵巢儲備關鍵指標

許多女性像吳季璇一樣，外表年輕、身體健康，卻在檢測後才驚覺卵巢庫存量（AMH）低於同年齡女性的平均值。

徐明義教授指出，AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）是評估卵巢功能的關鍵指標，它就像是卵巢的「存款餘額」。

不可逆的衰退： 吳季璇在社群分享中正確提到：「卵巢儲備量這個數值不會提升，只會隨著年紀每年下降。」這正是生殖醫學的鐵律。

黃金檢測期： 徐明義醫師建議，女性年滿25歲後應進行 AMH檢測。若數值正常，可在每 2-3 年間隔追蹤；若25歲檢測後數值偏低（低於 2），則應盡早諮詢凍卵，避免未來面臨無卵可用的困境。

怕痛也能凍卵？吳季璇揭華育「溫柔療程」秘訣

對於許多女性擔心的「打針恐懼」與「手術副作用」，吳季璇也分享她在華育的親身經歷。從檢測到取卵僅短短兩週，雖然面對傳說中的「大魔王破卵針」一度緊張，但在華育專業團隊的陪伴與徐明義教授「溫柔謹慎」的看診風格下，她順利克服心魔。

疼痛感極低： 吳季璇分享：「施打藥劑時推慢一點疼痛會減緩很多，其實並沒想像中恐怖。」

術後恢復佳： 取卵手術後僅有短暫的腹脹感，一兩天即消失，傷口也不痛。這歸功於華育實驗室與手術室的精準對接，以及醫師對藥物劑量的個人化精準控制，有效的降低卵巢過度刺激症候群的風險。

不急生子先衝事業！凍卵是現代女性的「人生底牌」

管麟與吳季璇決定先登記、後宴客，且暫無生子計畫，全心衝刺演藝事業。這正是「凍卵」帶給現代女性最大的價值——「生育自主權」。

透過凍存年輕健康的卵子，女性不再被「高齡難孕」的標籤綁架，也不必為了生子而被迫中斷職涯或將就婚姻。正如吳季璇所言：「透過凍卵來讓自己掌控安排下一步的人生，真心覺得是一件很棒的事！」

徐明義教授提醒，若像吳季璇一樣發現自己的AMH偏低，千萬不要抱持僥倖心態。儘早來到華育生殖醫學中心婦產科診所進行評估，將年輕的卵子凍存起來，就像是手中握有一張隨時可用的「王牌」，無論幾歲想當媽媽，都能從容應對。

想獲得更多生育資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估

延伸閱讀

41歲夏于喬圓夢當媽！華育徐明義教授：高齡懷孕別靠運氣，「這兩招」讓成功率加倍

依依試管成功，納豆升格當爸！徐明義教授解析：懷孕不只靠運氣，更要懂看AMH值