才剛籌到百萬手術費 海俊傑妻「急性肝衰竭」驚傳不敵病魔離世

港星海俊傑先前曾在影片中聲淚俱下提到化妝師太太莫家慈罹患急性肝衰竭，需要緊急動換肝手術，但海俊傑拿出手頭上的資產，距離手術費用還差70萭港幣（約275萬台幣），因此懇求網友伸出援手幫忙，沒想到才剛籌措到醫藥費，如今卻傳來莫家慈不敵病魔，已於26日離世。

海俊傑在網路上籌醫藥費的影片迅速傳開，演藝圈中的郭富城、陳淑芬等人見狀也立刻幫忙，在短短時間內就籌到剩餘的醫藥費，豈料根據《香港01》報導，莫家慈最終仍於26日不幸病逝。

事實上，海俊傑之前才提到跟家人討論之後，決定替妻轉院到廣州醫院接受治療，當時他也發文表示妻子狀況不樂觀，但只要有一絲希望他仍不會放棄，而當時莫家慈母親也向《香港01》表示在等待肝源，沒想到如今卻傳來莫家慈離世的消息。

海俊傑發文證實妻子罹患「急性肝衰竭」。（圖／翻攝自IG）

