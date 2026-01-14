才剛結婚金宇彬...申敏兒「婚後新作」曝光！有望搭檔李陣郁主演美食韓劇《水木金》共譜美味羅曼史！

《因為不想吃虧》申敏兒、《夢想成為律師的律師們》李陣郁劇照

【文/少女心文室】41歲申敏兒可以說是愛情事業雙收，近日才與愛情長跑多年的演員男友金宇彬正式舉行婚禮，目前兩人更在甜蜜度蜜月，而申敏兒事業也相當旺，可以說是新作nonstop，每年都有新作公開！根據最新消息指出，申敏兒下一部婚後回歸新作，有望主演美食韓劇《水木金》搭檔李陣郁共譜美味羅曼史，消息一出，掀起觀眾們的期待！

美食韓劇《水木金》有望由演技派申敏兒、李陣郁主演！並由《金牌救援：Stove League》鄭東允導演執導聯手《夫妻的世界》編劇朱賢打造新劇！該劇以美食為主軸，劇情將以一週只在水木金（周三周四周五）開的餐廳為背景，所以劇名才取名為《水木金》，講述職業是廚師的男人，和與餐廳有著深厚緣分的女人，所展開的美味羅曼史故事！

41歲申敏兒過往主演眾多羅曼史韓劇，包括《我的女友是九尾狐》、《Oh My Venus》、《明天和你》、《海岸村恰恰恰》、《我們的藍調時光》、《因為不想吃虧》等作，讓她有愛情喜劇女王之稱，讓觀眾看到敏兒就不自覺想微笑！而申敏兒今年最新作確定以《再婚皇后》回歸，飾演女主角「娜菲爾」讓觀眾相當期待變身的申敏兒！而申敏兒婚後下一部新作，有望主演美食韓劇《水木金》登場，劇終將飾演與餐廳有著深厚緣分的女人，讓人好奇申敏兒是否在劇中上演美味吃播！

44歲「西裝專門戶」李陣郁在眾多影劇中出演不少多變職業角色，上一部才在《致我的解離》飾演主播，近期則出演《魷魚遊戲2、3》、《Sweet Home1、 2、3》、《我的女神室友斗娜》、《不可殺：永生之靈》、《Voice2、3》等電視劇展現多變模樣，去年李陣郁演出《夢想成為律師的律師們》回歸，再度帶來印象深刻演出！而下一部最新作，李陣郁有望變身菁英廚師，主演美食新劇《水木金》回歸，飾演一名廚師角色，並只在星期三四五營業，讓觀眾相當好奇李陣郁與申敏兒的全新火花！

