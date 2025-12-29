才剛結束雙城論壇！中共突宣布環台軍演 蔣萬安：予以嚴厲譴責

台北市長蔣萬安剛結束上海「雙城論壇」，中共解放軍今天突然宣布環台軍演。（圖／台北市政府提供）

中共今天（29日）突襲宣布針對台灣進行環島軍演「正義使命-2025」，剛結束雙城論壇行程的台北市長蔣萬安受訪表示，任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲譴責。他呼籲「要對話、不要對峙，要和平繁榮，不要波濤呼嘯」。

中共解放軍東部戰區今天早上突襲宣布針對台灣舉行環島軍演「正義使命-2025」，演訓範圍包含台灣本島的東南西北，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目。

蔣萬安昨天剛結束雙城論壇行程、自上海返台，不料，今天中共隨即宣布軍演。蔣萬安上午受訪表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲譴責。他的立場非常堅定而且一貫，要對話，不要對峙，要和平繁榮，不要波濤呼嘯。

蔣萬安說，為政者也應該要克制，以民為本。他也曾表達過，為政者的責任，就是要降低風險、控管危機，守護人民的安全。



