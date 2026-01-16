才剛續約就想走？勇士前鋒庫明家傳出主動要求交易

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

金州勇士隊再傳震撼消息。根據美國知名體育記者Shams Charania爆料，勇士前鋒Jonathan Kuminga在交易限制解除後不久，已向球團表達希望被交易的想法。這項動向格外引人關注，因為庫明家才在休賽季與 金州勇士 續簽一紙2年、總值4850萬美元的合約，且本季開季表現並不差，卻在賽季尚未過半時選擇攤牌。

Shams於15日在 X 平台指出，庫明家已正式向勇士管理層提出交易請求。事實上，他與總教練 Steve Kerr 之間的不合傳聞早有耳聞。自上季末起，到本季傷癒回歸後，庫明家多次遭到 DNP（未上場），甚至在14日對戰拓荒者的比賽中，除他之外的輪換球員幾乎全數登場，庫明家卻整場坐在板凳，引發外界揣測是否與交易布局有關。

除了上場時間爭議，雙方在續約過程中也並非一帆風順。休賽季談判一度僵持，甚至逼近庫明家可能簽下 QO（資質報價）的最壞情況，最終在其團隊讓步下，才以2年4850萬美元完成續約。根據《ESPN》報導，目前對庫明家有興趣的球隊包括 沙加緬度國王、達拉斯獨行俠 等；勇士方面則傾向換回到期合約，保留未來操作彈性，若交易條件不理想，也不排除留下庫明家。

數據方面，庫明家本季出賽18場，場均11.8分、6.2籃板、2.6助攻，表現仍具市場吸引力。只是這位年輕前鋒在勇士的定位始終動盪，如今主動要求離隊，「苦命人生」是否真的迎來轉折點，仍有待後續發展觀察。

