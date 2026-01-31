才剛缺席會議 中國應急管理部部長王祥喜被官宣落馬

甫於29日缺席會議的王祥喜，31日遭北京証實因涉及「嚴重違紀違法」，已遭到當局調查。（取自微博）



中國官方31日證實，中國應急管理部黨委書記、部長王祥喜，因為涉嫌「嚴重違紀違法」，已遭到中共中央紀委、國家監委進行紀律審查與監察調查，王祥喜原本應在29日所舉行的中國中央企業安全生產工作視訊會議之中現身，但卻只有副部長宋元明出席，因此外界已懷疑王祥喜遭到清洗。

才剛傳出缺席會議引發質疑 王祥喜被證實因「嚴重違紀違法」被調查

根據中共中央紀委網站31日發表的聲明，現任中國應急管理部黨委書記、部長的王祥喜，證實因為涉嫌「嚴重違紀違法」，目前已遭到中共中央紀委，以及中國國家監委進行紀律審查與監察調查。

新加坡聯合早報日前曾指出，北京當局在29日召開中央企業安全生產工作視訊會議，依據過往官方報導，王祥喜都並未缺席該項會議，因此，29日的視訊會議中，僅由應急管理部副部長宋元明列席，便引起了外界諸多揣測，果然官方在31日便宣布王祥喜遭調查落馬的情形。

由商轉政 王祥喜職涯多與礦業有關

根據公開資訊顯示，現年63歲的王祥喜，是中共第二十屆中央委員，現任應急管理部黨委書記、部長，也是中國國務院安全生產委員會副主任，並且兼任國務院安全生產委員會辦公室主任，以及國家消防救援局第一政治委員。

從1979年起，王祥喜在湖北展開職業生涯，長期在煤炭、礦業體系任職，並且在2000年時轉入政壇，曾任湖北省荊州市市長、湖北省政府秘書長、湖北省委常委、政法委書記，而後在2019年時，轉任中國國家能源投資集團董事長，2022年升任應急管理部黨委書記一職。

