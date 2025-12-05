才剛與阿嬤徹夜談心！男大生被詐輕生 彰化警方介入調查

清寒劉姓男大生被詐騙後走上絕路，「十方功德行善團」創辦人陳永聰捐出10萬元善款，幫助劉家度過難關。翻攝陳永聰臉書



彰化一名家境清寒的20歲劉姓男大生，在北部求學期間被騙光積蓄，還向銀行貸款。因為不想連累單親媽媽及2名妹妹，選擇在老家輕生，引發社會關注。彰化分局對此表示，將主動調查偵辦，揪出惡劣的害命兇手。

據了解，劉姓男大生家境清貧、父親早逝，母親一人扛下全家生計，家中還有2名分別就讀大學及國中的妹妹。劉生努力考上台北的大學，半工半讀努力念書希望扭轉命運，卻不幸遇上詐騙集團，不僅被騙光積蓄，還背上銀行貸款，一度無法繼續學業，休學後轉讀夜校，但仍為龐大債務所苦。

劉生上周返回彰化老家，母親察覺有異，關心詢問後才知兒子被詐騙，但是劉生不願拖累家人，對於被騙金額及貸款等細節絕口不提，最後走上絕路。他輕生前還跟阿嬤徹夜聊天，祖孫一直談到凌晨4時才休息，不料6小時後，就被發現在浴室內死亡。

原本就生活拮据的劉家，因為這個噩耗更是崩潰，母女3人手足無措，連喪葬費用都有困難。「十方功德行善團」得知消息，主動伸出援手，捐出10萬元善款協助辦理劉生後事。

針對這起悲劇，彰化分局主動介入了解，據《三立新聞網》，警方調查發現劉生生前在桃園遭遇申辦手機詐騙，且有報案紀錄，不過詐騙金額僅2萬多元，懷疑另有原因，將啟動調查，把惡劣的詐團繩之以法。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

