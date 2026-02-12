才剛與SpaceX整合！xAI創始團隊又爆離職 馬斯克公布企業發展方向

特斯拉執行長馬斯克近期推動旗下人工智慧( AI )新創公司 xAI 與太空探索公司 SpaceX 的合併，試圖強化太空 AI 技術的相關發展。就在此時，兩名 xAI 共同創辦人先後宣布離職，相關消息引發民眾對該公司發展前景的擔憂。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 為推動太空人工智慧（AI）相關領域發展，特斯拉執行長馬斯克日前發起旗下 AI 公司 xAI 與太空探索科技公司 SpaceX 的整合計畫，預計最快今年夏季將推動首次公開募股（IPO）。就在此時，兩名 xAI 共同創辦人先後宣布離職，相關消息也引發市場對公司發展前景的擔憂。針對此次人事變動，馬斯克也積極展開重整，並在近期的一次公開會議中，描述該公司未來發展方向。

綜合《法新社》、《路透社》等外媒報導，當地時間 9 日，xAI 共同創辦人吳宇懷透過 X 發布推文，宣布自己將從 xAI 離職，並準備展開人生的下一個篇章。隨後，另一位共同創辦人巴吉米（Jimmy Ba）也於 10 日宣布辭職，接連兩位重要管理人員的離職引發外界對該公司人才留任能力的疑慮。

該報導指出，xAI 是在 2023 年時，由 12 名共同創辦人合作創立的 AI 技術企業，但至目前為止，已有 6 名共同創辦人從該公司離職。報導稱，此次離職的兩位共同創辦人分別在打造 xAI 核心推理能力、AI 語言模型開發中扮演著重要的角色，推測重要人才的出走，可能衝擊該公司的未來發展。

針對近期的高層人事變動，馬斯克本人也於當地時間 11 日晚間舉辦的全體會議中進行說明，坦承公司目前正在進行重組。美國《紐約時報》報導稱，馬斯克在會議中強調，並非所有管理人員或員工都必須一路陪伴公司發展，「當公司成長到某個階段後，就會出現類似的情形，某些人可能更適合早期階段，但不一定適合後期階段」。

同時，馬斯克也透過此次會議，發表 xAI 與 SpaceX 合併後的未來發展方向，宣稱將建立月球工廠已製造 AI 衛星，並打造能將衛星送入軌道的太空彈射系統，甚至計畫在太空範圍內設立 AI 資料中心，以強化 xAI 的運算能力。

馬斯克也進一步指出，對目前的 xAI 來說，編碼將會是最優先的發展領域。「我認為 Grok Code 可能在未來的兩到三個月內實現『最先進』的水準。或許到了今年底，人們就再也不需要自己編寫程式，使用 AI 就能直接生成程式的二進制碼」。

