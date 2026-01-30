才剛落腳國民隊！鄭宗哲本季第4度遭DFA 兩個月轉4隊逼近紀錄

鄭宗哲再度被DFA。（圖／美聯社／達志）

根據華盛頓國民隊官網30日最新球員異動公告，29日才被國民從大都會的釋出名單中撿走的鄭宗哲，球團因從讓渡名單選進右投手索利安諾（George Soriano），在40人名單已滿的情況下，決定將台灣內野手鄭宗哲指定讓渡（DFA）。這也是鄭宗哲自去年12月以來第4度被球隊移出名單，幾近追平大聯盟單季DFA次數罕見紀錄。

現年24歲的鄭宗哲，自去年球季結束後便成為冬季轉隊市場上最活躍的「讓渡常客」。回顧近兩個月，他先在2023年12月19日遭匹茲堡海盜隊指定讓渡，2024年1月7日被坦帕灣光芒隊撿走，5日後（1月12日）再度被DFA；接著1月16日轉戰紐約大都會，僅短暫待5日又被移出名單；1月29日獲華盛頓國民隊青睞，卻在不到一週後，再次因名單調整被DFA。

外媒統計顯示，大聯盟單季最多DFA紀錄為6次、曾效力5隊，目前鄭宗哲已在今冬歷經4度DFA，效力過4支球隊，距離紀錄僅一步之遙。

鄭宗哲去年曾短暫升上大聯盟，代表海盜隊出賽3場共7打數，尚未敲出安打並吞下3次三振。在小聯盟3A，他出賽107場，繳出打擊率0.209、OPS為0.578的成績，僅擊出1支全壘打、貢獻36分打點，另有18次盜壘成功。

外媒分析指出，儘管打擊火力偏弱，鄭宗哲仍具備穩定守備與良好跑壘能力，被視為「手套優先」的內野深度資源。他目前仍保有1個選擇權年，代表球隊可在不須通過讓渡程序的情況下，將他下放至小聯盟。外界認為，這是他持續受到球隊注意的原因之一。

鄭宗哲的打擊在1A層級尚稱穩定，但升至高階小聯盟後明顯受挫，過去兩年累積打擊三圍僅為.217／.319／.312，進階數據wRC+僅81，難以挹注大聯盟等級火力。

依照大聯盟規定，鄭宗哲被DFA後球隊有7天時間可選擇交易、讓渡或下放至小聯盟。若進入讓渡程序，需再等待48小時供其他球隊承接。換言之，未來5天內，鄭宗哲的動向仍可能再次變動，是否能找到穩定落腳點，成為關注焦點。

