才剛衰捲粿王偷吃！胡釋安出手給鹿希派下馬威 震撼畫面曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

《Yahoo星二代很忙內》由鹿希派、徐新洋主持，製作單位特地找來同樣是星二代的好友胡釋安前來助陣。節目開場前，胡釋安信心滿滿地表示，自己在大學時期曾修過木工課程，應該可以贏過兩位「前輩」，果然一上工就給鹿希派和徐新洋「下馬威」，原本需要鹿希派與徐新洋合力搬運的厚重木板，胡釋安竟能獨自扛起，驚人體力讓鹿希派看了超傻眼。

胡釋安、徐新洋、鹿希派挑戰土木工程。（圖／星二代很忙內提供）

正式上工前得先練習釘槍操作，這時三人個性差異十分明顯，鹿希派與徐新洋如老手般動作俐落，胡釋安則顯得謹慎保守，胡釋安說：「安全為優先，我就是一個新人，以不要受傷為主。」話才講完，徐新洋就因瞄不準讓釘子亂飛，鹿希派嚇得大喊：「新洋！你的釘子飛出來了！」胡釋安聽聞立刻往後退三步，直呼太可怕，徐新洋倒是老神在在，還笑說自己應該流血了，好在脫下工作手套後發現只是輕微擦傷，徐新洋說：「第一次拿釘槍，還好有手套，不然可能就會釘進去。」

廣告 廣告

胡釋安（右一）大學時期修過木工。（圖／星二代很忙內提供）

第二關裁切木頭，胡釋安更是緊張，甚至隔著鏡頭都能看得出他的戒慎恐懼，胡釋安說：「我擔心沒有操作好，可能噴掉或者沒有注意到什麼讓手刮到。」他坦言看到徐新洋在練習切木頭時，因為沒有照師傅教的將機器收回，木頭險些彈開的瞬間有點害怕。不過好在後半段工序就沒有了不熟悉的機械操作，靠的是體力與細心的木材貼皮與批土，三人的性格再次展現差異，鹿希派走豪爽路線，徐新洋是體力擔當，一個人就塗了四分之三面牆，胡釋安則是細心、緩慢，成品還被師傅稱讚品質相對好。

更多FTNN新聞網報導

胡釋安捲粿粿、王子不倫風波！親姊小禎傻眼 嘆「每個人都有過交友不慎」

王子學學人家怎麼寫！胡釋安家讓粿粿借住「女友同意」 網讚：有邊界感的聲明書

粿王偷吃風暴擴大！胡釋安發3點聲明認了讓她借住 極力撇清「從未認同、包庇出軌行為」

