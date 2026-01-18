才剛被拖！ 休旅車主見「愛車遭甩」 脫鉤直衝人行道

一轉身回麵店，就聽到店外傳來巨響，一看發現原來自己的車竟然撞向路邊。（圖／東森新聞）





宜蘭有一位車主在買晚餐時違停被拖吊，結果他跟警方確認要去哪裡領車，一轉身回麵店，就聽到店外傳來巨響，一看發現原來自己的車竟然撞向路邊！原來是拖吊車脫鉤，轉彎時後車被甩了出去，直直撞向人行道。

拖吊車行經路口，後頭拖著白色越野休旅車，結果一個左轉，休旅車車頭直接脫離脫鉤，直直衝向對面人行道，撞上電線桿才停了下來，監視器也隨之大力晃動。

事發前兩車中間的螃蟹夾疑似已經跟休旅車的右前輪脫鉤，導致前方拖吊車一轉彎，後頭休旅車因離心力，脫離行徑路線，撞向路邊。巨大的撞擊聲響，也引起附近民眾注意。附近店家：「因為我這邊在做，聽到聲音砰一聲，往那邊一看車子停在那邊，後來有人講說那個人去吃麵，他還有跟他講說他被吊了，他說可不可以放下，他說不准不可以，他就很快地拖離，可能是這樣才沒有綁好的。」

17日下午5點多，當時拖吊車剛要從宜蘭農權路左轉神農路，拖車不到5分鐘就出現意外，事發地點人行道旁，設置的阻車柱，直接被連根拔起，周圍的地磚也因此破碎成好幾塊，幸好當時沒有人路過。當事車主：「去農權路那邊要買晚餐，可能路段沒有那麼熟悉，有停到紅線，車子就被拖走了，就走回麵店之後，可能因為麵店離馬路也近，然後就有聽到一聲砰的聲音，也聽到很多人在驚呼，然後我就出去看了一下，就發現是我的車子。」

而脫鉤撞向路邊的是路虎的越野休旅車Discovery 2，適合探險功能，也適合家庭，在二手市場仍受到歡迎。車主剛搬到宜蘭，還在熟悉路況，沒想到車被拖還出事故，警方承諾會負責，處理相關賠償維修到好，並加強精進，同仁執勤技巧。

