才剛訪中晤宋濤！AIT官員與國民黨副主席會面

美國在台協會（AIT）今（12/23）日公布，副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨2位副主席李乾龍與張榮恭會面的消息，並重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。而張榮恭在擔任副主席後，曾無預警前往上海與中國大陸國台辦主任宋濤會面。

AIT今日透過社群發布梁凱雯與李乾龍、張榮恭會面的照片，強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。AIT表示，會談期間，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性，三人也共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

張榮恭於11月14日在沒有對外預告行程的情況下，赴上海與宋濤會面。根據《中央社》報導，張榮恭在現場表示，國民黨在新的領導班子組成之後，會繼續推動兩岸和平和交流。宋濤則重申，只要堅持「九二共識」，台海就會和平穩定，兩岸關係就能得到改善。

AIT官員近期頻繁公開與國民黨人士會晤的消息，AIT處長谷立言（Raymond Greene）於11月與她會面。當時，AIT一位發言人回覆《太報》提問時表示，在會中提及美國致力維持台海和平與穩定。雙方強調兩岸分歧須以和平、不受脅迫且兩岸人民都能接受的方式解決。

谷立言近期也曾與前國民黨主席朱立倫在官邸會晤，此前應新北市長侯友宜之邀，共同享受坪林的風光與美食，在11月底也造訪台中，出席農業展銷活動，盼雙方持續深化合作，近一步拓展美台之間的交流與互動。

