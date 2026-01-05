才剛誇她能讓委國再次偉大！川普翻臉警告副總統：若不配合下場更慘

美國總統川普（Donald Trump）4日警告委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），若她不配合美國對委內瑞拉的干預政策，將面臨比總統馬杜洛（Nicolas Maduro）更嚴重的後果。馬杜洛日前遭美軍逮捕後，目前被關押在紐約聯邦監獄，面臨毒品恐怖主義和販毒指控。

委內瑞拉副總統羅德里格斯。 （資料照／《美聯社》）

綜合《POLITICO》、《紐約時報》4日報導，川普在接受《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問時表示，「如果她不做正確的事，她將付出非常大的代價，可能比馬杜洛還要大。」這番言論與他前一天對羅德里格斯的讚揚形成強烈對比。川普3日曾在記者會上稱讚羅德里格斯，表示美國官員已與她溝通，她「基本上願意做我們認為讓委內瑞拉再次偉大所必需的事」。

然而羅德里格斯在川普記者會後不久發表聲明，堅稱馬杜洛仍是委內瑞拉政府領導人，並譴責美國介入是「違反國際法的暴行」，強調委內瑞拉「準備好捍衛我們的天然資源」。她說，「我們早已警告，在虛假藉口和虛假前提下正在進行侵略，面具已經脫落，只揭示了一個目標：委內瑞拉的政權更迭。」

川普警告羅德里格斯若不做「正確的事」下場將比馬杜洛更慘。 （資料照／《美聯社》）

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）4日接受美國廣播公司（ABC）節目《本週》（This Week）訪問時淡化羅德里格斯的強硬言論，表示政府下一步行動取決於她對美國要求的實際反應。盧比歐說，「我們不會僅根據記者會上的發言來判斷未來的行動，我們最終想看到的是實際行動。」他指出，在這些國家，人們上電視說某些話有很多不同原因，「尤其是在曾經掌權的人被戴上手銬送往紐約後的12或15小時內」。

盧比歐強調，美國不承認羅德里格斯為委內瑞拉合法領導人，並推動舉行自由選舉以決定該國下一任領導人，因為美國和其他國家從未承認馬杜洛在2024年的勝選。

盧比歐表示美國不承認羅德里格斯為委內瑞拉合法領導人。 （資料照／《路透社》）

共和黨籍參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）4日接受美國有線電視新聞網（CNN）節目《國情咨文》（State of the Union）訪問時表示，「我們不承認羅德里格斯是委內瑞拉的合法統治者。他們控制著軍隊和安全部門，我們必須面對這個事實，但這並不能使他們成為合法領導人。」他補充說，美國希望未來的委內瑞拉政府「親美，不僅為委內瑞拉，也為我們自己的後院帶來穩定、秩序和繁榮」。

川普3日在記者會上表示，美國官員將「管理」委內瑞拉，直到實現民主權力過渡，但拒絕提供具體時間表。他4日接受訪問時也未排除美軍再次進入委內瑞拉的可能性，並表示重建該國「在委內瑞拉的情況下不是壞事」。

