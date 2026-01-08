才剛認愛！林俊傑女友七七深夜赴警局報案

根據大陸知名狗仔張小寒於1月7日發布的爆料，七七在1月5日帶著助理前往北京海淀區某派出所進行報案程序。從現場拍攝畫面顯示，當天七七身穿黑色長款羽絨服，戴著黑色口罩，以低調裝扮現身。面對現場鏡頭，她刻意拉起帽沿遮擋臉部，展現高度警戒。儘管如此，她標誌性的厚重齊瀏海仍讓狗仔一眼認出其身分。

報案程序結束後，七七與助理隨即前往附近商場逛街，整個過程並未見到林俊傑身影。針對此次報案的具體原因，警方與相關人士均未對外說明，引發各界諸多揣測。

七七自從與林俊傑公開戀情後，個人背景隨即被網友大量挖掘。陸媒起底稱七七本名為劉偲敔，傳出擁有美國國籍，父親為上市公司威創董事劉建國等說法。同時網路上出現多項爭議，包含其父涉及經濟案件滯留海外的傳聞，以及有自稱同學的網友爆料她偽造富二代人設等指控。

此外，七七過往社群貼文也被翻出檢視，包含曾發布大尺度照片，以及2023年疑似使用其他帳號轉賣林俊傑演唱會門票等行為，遭質疑利用關係牟利。這些爭議在戀情公開後持續發酵，成為網路熱議焦點。

林俊傑於去年底透過社群曬出與七七及家人合照，罕見高調認愛。隨後有網友觀察到七七身材變化，懷疑是否懷孕，但林俊傑隨即透過經紀公司否認相關傳聞，並表示目前沒有結婚的具體計畫。

此次七七現身派出所報案，時間點正值網路爭議持續延燒之際，外界推測其報案動機可能與追查造謠者有關，希望透過法律途徑維護自身權益。這起事件迅速衝上熱搜榜，網友紛紛留言關注報案原因，顯示公眾對這對情侶的高度關注仍在持續。

