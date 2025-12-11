才剛買電視就降3千！好市多「隱藏機制」自動退差價 他收通知驚呆了

一名會員在好市多買完電視就降價，沒想到官方1機制主動退價差。（資料照／杜宜諳攝）

美式賣場好市多商品種類繁多，加上時不時祭出大優惠，深受民眾喜愛，爭相辦會員購物，但也讓許多人抱怨，常常買了商品後，下周就突然大降價，直呼吃虧。近日有網友表示，自己剛買一台電視，才過幾天就看到降價3000元，就在沮喪之餘，突然收到官方通知，送了一張3000元購物卡作為補償，引發熱議。

根據《MEN'S JOURNAL》報導一名國外網友在「美國PTT」reddit分享，他指出自己不久前在好市多買了一台65吋電視，過了幾天卻發現，該產品優惠促銷，直接降價100美元（約台幣3100元），讓他頓時不是滋味，考慮退貨時突然收到官方的郵件，裡面包含了一張價值100美元的購物卡，但故事還沒結束。

原PO說收到官方補償禮又過了幾天，該台電視再度降價50美元，正當他想說這次應該不會有補償的時候，再度收到了官方的郵件，這次也附上了50美元的購物卡，讓他直呼不可思議，文章也引起回響。

實際上好市多的客戶服務規章中確實存在一項價格調整（Price Match）規定，這條官定中寫著，會員購入的商品若在30天內降價，消費者可以申請退價差，但大多數情況下，都必須由顧客主動申請，因此官方主動退差價也讓許多資深會員吃驚，直言自己從未注意到這條規則。不過需要注意的是，會員必須在商品折扣期間內申請，若優惠結束，申請有可能遭退回。

