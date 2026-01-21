才剛跟西班牙簽約建高鐵就出事 唐湘龍：越南恐怕得好好琢磨

西班牙18日傳出重大高鐵事故，兩輛行駛中的列車相撞，造成至少41死百餘傷的慘劇。由於事發的鐵軌才剛完成翻新，車輛車齡也相對低，許多專家對於這起事故都感到困惑。而媒體人唐湘龍在廣播節目中則表示，越南才剛跟西班牙簽完高鐵承包合約，如今看到西班牙出意外，恐怕又得好好琢磨琢磨。

西班牙18日發生重大高鐵意外。（圖／路透）

西班牙的高速鐵路網路是全球規模第二大（僅次於中國大陸），自 1992 年啟用以來被視為安全與效率典範，長期以低事故率著稱。然而在當地時間18日竟傳出重大意外，兩列高鐵列車相撞、脫軌，造成至少41人死亡、1百多人受傷的慘劇，震驚全球。

媒體人唐湘龍21日在廣播節目《飛碟早餐 唐湘龍時間 飛碟早餐 唐湘龍時間 飛碟早餐 唐湘龍時間 飛碟早餐 唐湘龍時間 飛碟早餐 唐湘龍時間 》中提到這則新聞。他表示，西班牙高鐵意外牽扯到兩個國家，一個是日本，另一個則是越南。日本是因為出事的高鐵列車的製造商是日立軌道，日本本身是高鐵大國，和西班牙有技術合作不意外。「再來就很衰的呢是越南，越南他們要建一條很長的高鐵，但又不跟中國大陸合作，開了一堆條件罷高姿態，到最後決定讓西班牙來承接這條高鐵工程，才剛簽了約西班牙高鐵就出事，現在越南恐怕又得好好琢磨琢磨。」

根據西班牙工程與顧問公司Ineco消息，他們已正式獲得越南南北高速鐵路計畫可行性研究與基礎設計合約。越南南北高鐵全長約1,541公里，總投資約670億美元，是越南迄今規模最大的交通基礎建設計畫之一。

