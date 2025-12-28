才剛辦完婚禮！陳詩媛焦慮吐：不知道能做些什麼

娛樂中心／尤乃妍報導

2屆奧運羽球男雙金牌國手王齊麟與樂天啦啦隊前成員「十元」陳詩媛，今年6月登記結婚後，中秋節就在社群上宣布懷孕，21日在台北萬豪酒店補辦婚禮，席開60桌，許多演藝圈與體壇好友都齊來為這對新人送上祝福。而近日，陳詩媛卻在社群發文吐露心聲，表示婚禮籌備這一個月來「每天都在焦慮」。





陳詩媛剛辦婚禮就認「每天都焦慮」！坦言孕期焦慮到「不知能做什麼」

陳詩媛於社群發文曬「日系孕婦穿搭」照，並配文表示為了婚禮和孕期篩檢非常焦慮。（圖／翻攝自Instagram@10yuan.0424）

廣告 廣告

羽球金牌國手王齊麟與樂天啦啦隊前成員「十元」陳詩媛，今年6月登記結婚後，中秋節就在社群上宣布懷孕喜訊。21日，兩人婚禮在於台北萬豪酒店舉辦，場面盛大，許多演藝圈與體壇好友都前來見證二人的幸福時刻。不過，婚禮才剛結束，陳詩媛就於社群發文吐露心聲，坦言婚禮籌備期間壓力爆表，不只要煩惱典禮相關事宜，且婚禮隔幾天要做妊娠糖尿病篩檢，對此她表示「真的每天都在焦慮，但也不知道能做些什麼」。

陳詩媛剛辦婚禮就認「每天都焦慮」！坦言孕期焦慮到「不知能做什麼」

所幸婚禮順利完成，篩檢也順利過關，讓她終於可以放心。（圖／翻攝自Instagram@10yuan.0424）

所幸，婚禮圓滿完成，檢查也一路順利，順利通過了孕期篩檢中最困難的「喝糖水」檢查，本人也在文末鬆口「還好順利過關了」。貼文一出後，網友們紛紛在貼文底下為陳詩媛打氣「恭喜順利完成懷孕的魔王關卡」、「辛苦了，媽媽真偉大」、「健健康康順順利利」，也期待接下來新生命的誕生。

原文出處：陳詩媛發文認婚禮後「每天焦慮」！吐真實心聲「不知能做些什麼」

更多民視新聞報導

王齊麟愛妻「挺出懷孕巨肚」！網見「驚人起伏」嚇爛：這麼大

韓國瑜稱"奧運金牌動作這麼慢"! 李洋:我不是羚羊啊

王齊麟補辦婚宴席開60桌! 李洋抱病當證婚人力挺老戰友

