才剛辦完演唱會！SJ始源「從日本直奔台灣」到大S雕像前獻花

韓團SJ成員始源至大S雕像前獻花。(圖／陳俊吉攝)

大S徐熙媛今（2）日逝世1周年，除了家人以外，生前演藝圈好友們都現身參加紀念雕像典禮。特別的是，韓團SJ成員始源（崔始源）最後現身，一下車便跟媒體點頭致意，隨後走到大S雕像前獻花。

Super Junior上周末才在日本福岡參與SM TOWN演唱會，始源今天馬上從日本飛來台灣致意，相當暖心；據悉，始源是具俊曄的演藝圈後輩，雙方擁有不錯的私交，這次特地獨自來台致意，足見他跟具俊曄的好交情。

此外，具俊曄當年「酷龍」團員姜元來也在工作人員協助下，坐著輪椅到場陪伴具俊曄揭開愛妻的紀念雕像，陪伴好友度過喪妻痛苦，友誼比金堅。

更多中時新聞網報導

張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」

動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤

頑童揪2.5萬人站著唱 「這裡沒條款」