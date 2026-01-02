才剛辦完甜蜜婚宴！李國超跨年夜突嘆「最爛的一年」 原因曝光惹鼻酸

四季線上／陳軒泓 報導

藝人李國超去年底和高欣欣補辦婚宴，在結婚五週年之際結下美好果實，眾多親朋好友齊聚祝賀這對演藝圈銀色夫妻檔，為2025年增添一樁好事。不過李國超在跨年夜在社群發文，突然表示2025是他這生度過最爛的一年，直呼當天沒有心情慶祝，而是選擇讓自己沉澱下來，原來是因為回顧這一年來，面對好友相繼離世的悲痛，讓他無奈感嘆老天爺帶走了一票好友，直言「不太能接受這些事實！」

李國超回憶2025好友相繼離世，坦言「度過最爛的一年」（圖／翻攝李國超Long Lee 臉書）

李國超上個月剛甜蜜完成與高欣欣籌備已久的婚禮，本該是一件值得回顧的年度喜事，然而他在誇年夜當天發文抒發這一年好幾位好友離開的感慨，繼婚禮上特別留了一個位子給音樂圈好友屠穎，近期他又發文悲嘆曹西平逝世的消息，語帶不捨地回憶這一年的感傷，李國超說：「雖然我們有歲數了，但是不太能接受這些事實！」，因此他也決心往後的日子絕不會讓自己過得不開心，也發覺人生苦短，自認過了60歲就應該要好好地過日子。

李國超感嘆人生苦短，喊話照顧好太太和女兒就好了（圖／翻攝高欣欣 欣想事成俱樂部 臉書）

許下新年期望，李國超說一定會去做自己想開心的事，不再看人臉色，他直言：「粗茶淡飯我也是可以過日子的！我已經很幸福了該有的玩具我都有了！」，面對未來的生活，他也逍遙喊話，把太太和女兒照顧好就好了。而他先前也到了勞保局和演藝工會辦理退保手續，笑說「老子不跟你們玩了」，他表示自己經過精算決定早退，不過抱持「退而不休」的宗旨，他強調會繼續演戲，「有適合找我拍的戲我拍！不適合的咱們就不研究！」

李國超決定提早辦理退休（圖／翻攝李國超Long Lee 臉書）

