才剛辦「兆元宴」！黃仁勳愛店「磚窯」餐廳今清晨驚傳火警竄煙

台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」於今（1）日清晨傳出火警。該餐廳因輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（1/31）晚在此作東舉辦「兆元宴」成為話題焦點，不料凌晨3時許疑因員工煮食後未關閉爐火，導致鍋具內食材燒焦，地下室廚房持續竄出濃煙。

消防人員到場處理。圖／台視新聞

由於這棟大樓4樓設有長照機構，消防人員提高警覺，出動72名消防人員、24輛消防車到場處理，並前往4樓指導45名長者及看護人員緊閉房門、原地避難，同時引導3名高樓層住戶下樓疏散。所幸火勢迅速撲滅並有效排煙，整起事件無人員受傷、受困。

