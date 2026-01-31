才剛辦「兆元宴」 黃仁勳愛店「磚窯」餐廳火災竄濃煙

黃仁勳（背者）站在椅子與賓客說話。廖瑞祥攝



台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」1日清晨發生火災。輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳，昨晚（1月31日）才剛在此舉辦「兆元宴」，宴請台灣核心供應鏈夥伴，豈料，凌晨3時許，餐廳廚房火災，地下室不斷竄出濃煙。

「磚窯古早味懷舊餐廳」位在台北市松山區敦化南路一段旁。台北市消防局清晨3時14分接獲報案，指出地下室發生火災，隨即出動24輛消防車、2輛救護車及72名人員馳援。

由於餐廳樓上設有長照機構，消防局不敢大意，緊急加派人力部署。所幸，在安養中心45名長者都安全無虞。

「磚窯古早味餐廳」是黃仁勳每次訪台宴請供應鏈夥伴的重要餐廳，出席的台積電等上市公司大老身價達兆元，被膩稱為黃老闆的兆元宴，能進入兆元宴的廠商，也足見在輝達供應鏈中舉足輕重的地位。

2026年2月1日，台北知名的「磚窯古早味懷舊餐廳」傳出火警，第一時間梯間充滿濃煙。讀者提供

大樓人員打趣說：「沒想到昨晚剛吃完，清晨就『火』了，真的是越吃越旺。」磚窯主打台菜合菜與包廂聚餐，店內以復古收藏、老物件陳設營造50、60年代懷舊氛圍，該餐廳的芋頭米粉湯看似家常、實則最考驗湯頭厚度與口感拿捏的宴客湯品，被點名是黃仁勳心頭好。

31日晚間兆元宴落幕，魏哲家、黃仁勳一同步出餐廳。廖瑞祥攝

