才剛返國！曹蘭舅舅、知名製作人「三哥」劉淞山心臟動脈剝離驟逝 享壽72歲

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

女星曹蘭的舅舅、人稱「三哥」的知名電視製作人劉淞山在3天前才自中國返台，不料，不到1日竟因心臟動脈突然剝離，不幸離世，享壽72歲。靈堂於今（7）日設置在桃園的芸祥會館，不少親友紛紛到場致意，其中好友陳凱倫也出席致哀。告別式將於本月21日上午9點半在桃園殯儀館舉行公祭。

女星曹蘭的舅舅、人稱「三哥」的知名電視製作人劉淞山因心臟動脈突然剝離，不幸離世。（圖／翻攝陳凱倫臉書）

據悉，劉淞山夫人（三嫂）向劉淞山好友陳凱倫透露，先生自4日從中國返台後，還和她聊天、做飯；不料不到1日，卻突然臉色發黑、胸口不適，經緊急送桃園醫院救治後，察覺情況嚴重，便決定不開刀，而劉淞山本人在得知情況後，也平靜面對。三嫂表示：「還好有送醫，多撐了一點時間，讓我們母女可以跟他說說話，也讓他知道情況真的很嚴重，最後接受不開刀，順其自然地走。」

而曹蘭面對舅舅病逝，僅低調叮囑大家：「最近天氣寒冷，家裡有長輩及心臟有疾病的人，要多多注意。」陳凱倫也在臉書發文哀痛致意：「我們說好，農曆年前回來，我再親筆簽一本送您。沒想到，這一簽，成了道別。願您在另一個世界平安自在。」

