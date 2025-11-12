才剛通車10個月橋就垮了！四川紅旗大橋瞬間垮塌影片瘋傳 官方初判山體滑坡釀禍

四川紅旗特大橋於11日坍塌，橋體斷裂後落入河谷，現場煙塵四起，場面震撼。（圖／翻攝自X，@P9Wb1kMpj484jEW）

大陸四川省阿壩州馬爾康市的紅旗特大橋昨（11）日下午發生嚴重坍塌事故。這座橫跨雙江口水電站庫區、號稱「雲中之橋」的川藏交通樞紐，啟用僅10個月即宣告斷裂崩落，橋體墜入河谷，揚起漫天煙塵與碎石，場面震撼。所幸因前一日已啟動交通管制，事故未釀人員傷亡。

事故現場位於阿壩州馬爾康市雙江口水電站庫區附近，目擊者拍下橋樑瞬間垮塌畫面。（圖／翻攝自極目新聞）

綜合《極目新聞》、《新京報》等多家陸媒報導，紅旗大橋事故發生於11日下午約4時。根據目擊者拍攝的影片可見，橋體劇烈崩解後落入下方河中，現場濃煙滾滾，巨大聲響迴盪山谷，橋身鋼筋裸露、斷面處泥水傾洩，部分殘骸散落碧綠水面。即便透過畫面，亦能感受到現場強烈的衝擊力。

官方表示，事故初判為山體滑坡導致結構失穩。阿壩州交通運輸局證實，早在10日巡查中已發現橋頭路面與邊坡出現裂縫，相關單位旋即通報並發布封路警告。阿壩公安與交通部門聯合啟動交通管制，禁止通行，避免了更嚴重災情。

公開資料顯示，紅旗大橋全長758公尺，主跨220公尺、主墩高172公尺，採三跨一聯預應力混凝土連續剛構設計，由中國電建集團成都勘測設計研究院設計建造。工程為G317線雙江口水電站庫區復建公路項目一環，今年1月14日完成合龍通車，被視為馬爾康、金川、壤塘三地交通突破口，亦象徵當地基礎建設跨步進入高原深山地帶。

紅旗橋所在地鄰近全球最高壩之一的雙江口水電站。該壩於2025年5月完成首次蓄水，現水位已超過90公尺，預計2027年將提升至正常蓄水線，水面再升150公尺。由於水庫壩體與蓄水壓力可能對周邊地質產生擠壓與滲透變化，有專家呼籲須深入檢討相關建設與地質穩定之間的關聯性。

事故發生後，中國網路社群議論紛紛。部分網友批評此案為「豆腐渣工程」，質疑設計與審查流程；另有聲音則認為山區施工風險本就高，應重視地質監測與因地制宜的工程模式。

目前專家小組已趕赴現場調查，政府部門亦著手進行安全評估與後續重建規劃。紅旗大橋的突然垮塌，不僅成為重大基礎建設的警示案例，也再次引發外界對西部高原地區地質脆弱與大型工程可行性的長遠思考。

家初判坍塌原因為山體滑坡所致，事發前一日已實施封閉措施，避免人員傷亡。（圖／翻攝自X，@P9Wb1kMpj484jEW）

