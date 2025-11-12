才剛進軍南港！日式漢堡排「米與多蜜」1號店將熄燈

從日本來台的日式炭火漢堡排品牌「米與多蜜」宣布，東興店將於月底結束營業。（圖／翻攝自米與多蜜 臉書）





從日本來台的日式炭火漢堡排品牌「米與多蜜」宣布，東興店將於月底結束營業。

米與多蜜透過臉書公告，台北東興店將於今年11月25日結束營業，表示「感謝每一位曾走進米與多蜜台北東興店的您，能為每位顧客服務、端上那份熱騰騰的美味，是我們一直以來最珍惜的時光」。

不過，業者也表示「這不是結束，而是換一個地方再次迎接您」，指出今年5月進駐南港LaLaport的2號店將繼續營業「歡迎來找我們一起延續這份屬於『你與多蜜』的味道，謝謝您一路的支持與喜歡，期待下一次的相遇」。

自己的愛店結束營業，總是會十分不捨，除了米與多蜜，上島珈琲店忠孝敦化店也於今年10月13日結束營業，在台北東區經營超過10年的店面消失了，讓不少饕客都很錯愕，大嘆「怎麼回憶一個一個消失」。

