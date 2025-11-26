才剛過生日...「國民爺爺」李順載離世享耆壽91歲 最後身影曝

【緯來新聞網】曾出演韓綜「花漾爺爺」的南韓資深演員李順載，長年活躍於影視圈，被稱為「國民爺爺」，演出多部人氣戲劇，深受觀眾喜愛。以溫厚形象和敬業態度著稱的他，在演藝界人緣極佳，受到許多後輩尊敬，綜合韓媒報導，李順載於25日去世，享耆壽91歲。

李順載去年12月最後一次公開露面。（圖／翻攝KBS）

李順載在2024年12月31日榮獲大獎後，便幾乎未再出現在鏡頭前。過去1年間，外界接連傳出他因身體狀況欠佳而退出電視劇與舞台劇的消息，讓粉絲十分擔心。今年8月，演員朴根瀅在記者會上也曾提到「好像狀況不太好」，一度引起關注。



不料僅相隔3個月，16日才剛過完91歲的李順載於25日過世。韓國總統李在明也於官方社群平台發文悼念李順載，他以「祈願韓國文化藝術界的巨星，李順載老師安息」作為開場，表達深切哀思。李在明回顧李順載的藝術成就，指出這位資深演員畢生投入戲劇工作，提升韓國整體文化藝術質感，無論是在舞台劇、電影還是廣播領域，都以幽默、感動與力量陪伴大眾。



他也在貼文中引用李順載生前的話語：「演技是呈現活生生人類故事的生命伴侶。」並強調，這些作品與精神將成為韓國文化的重要資產。李在明最後表示，社會將長久記得這位跨越世代、深受國民愛戴的藝術家。

