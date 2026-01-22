社會中心／陳崇翰、李豫翰、黃柏榕、馬聖傑、劉毓琦 基隆報導

繼續帶您追蹤這一起，造成兩死四傷的基隆住宅火警！其中，不幸殉職的消防小隊長〝詹能傑〞，任職於仁愛分隊，上個才開心慶祝41歲的生日，沒想到，被一場惡火奪走性命，同事們談起詹能傑，都是滿滿的不捨，和他同年同月同日生的隊員，更哽咽的說，希望當時能夠跟他一起衝入火場。

上個月才吹蠟燭、切蛋糕，開心過生日，他是這一回在火場中，殉職的41歲仁愛分隊小隊長詹能傑。

廣告 廣告

基隆消防局仁愛分隊小隊長詹能傑：「41 61 91人員。」

這是詹能傑最後出勤帶班的聲音，走進他的房間。

記者：「唉他還在排勤務表。」

出勤前一刻，還在電腦桌前排同仁的勤務表，在同事眼中，他就是那麼認真的小隊長。

基隆消防局仁愛分隊安全衛生科科長余宗庭：「很多人都說他為什麼那麼笨，要把他的面罩給那個患者用，他只是想要把這件事情做好，然後順利的把人救出來，因為他跟我同年同月同日生，我一直沒有把他當成是我的屬下，我一直覺得他就是自己的兄弟這樣。」

基隆消防局仁愛分隊潘姓隊員：「他對待同事啊部屬啊都很照顧負責，所以我也是覺得很難過這樣。」





才剛過生日...小隊長詹能傑殉職 同事鼻酸：真的太衝了

才剛過生日...小隊長詹能傑殉職 同事鼻酸：真的太衝了。（圖／民視新聞）





平常一起出入火場的弟兄，紅著眼眶，訴說心中的不捨，事發後，家屬也強忍悲傷，重回現場進行招魂。

基隆消防局仁愛分隊小隊長詹能傑（1.14）：「發現金爐的網子上有燃燒物。」

一個禮拜前才出面受訪，還原基隆火車站遭人燃燒雜物狀況，如今這身影，再也無法看到。詹能傑警專23期畢業，消防資歷19年，曾參與國道三號走山、復興航空空難、普悠瑪翻覆、太魯閣號出軌、花蓮0204地震，等重大災難搜救任務。擁有各種全方位證照的他，2023年還被選出前往日本參與消防訓練，身懷絕技，而詹能傑的弟弟詹庭豪，同樣也是消防員，目前在桃園任職，消防局也曾在臉書介紹這對兄弟檔，一豪一傑、一門豪傑，還以雷厲風行、率直鐵漢形容詹能傑。





才剛過生日...小隊長詹能傑殉職 同事鼻酸：真的太衝了

才剛過生日...小隊長詹能傑殉職 同事鼻酸：真的太衝了。（圖／民視新聞）





除了工作，詹能傑私底下也是個愛家的爸爸，與妻子育有一女，感情相當甜蜜。家人眼中的他認真顧家、同事眼裡，他是個一提到救災，不落人後的人，最後的最後，情同兄弟的隊員，想對他說...。

基隆消防局仁愛分隊安全衛生科科長余宗庭：「我其實也希望說，跟他一起衝進去的人是我，但我還是希望你在另外一個世界，可以...過得更順利。」

原文出處：才剛過生日...小隊長詹能傑殉職 同事鼻酸：真的太衝了

更多民視新聞報導

勇消脫面罩救人殉職 詹能傑火場最後身影曝

詹能傑3進火場救人殉職 義消逃出求救畫面曝光

詹能傑3度返火場摘面罩救人殉職 母親痛心揭消防員2大問題

