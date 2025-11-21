才剛過生日 黃立成以太幣遭強制清算「一夕蒸發6.5億」 分析師曝結局

藝人黃立成淡出演藝圈後轉戰加密貨幣圈，玩的生風水起，未料近日頻頻遭強制清倉，光是11月就超過70次，慘賠高達6.5億元。（圖／資料照）

知名藝人「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後，轉戰加密貨幣市場，玩得有聲有色，才剛過生日的他，近日以太幣帳戶卻遭遇強制清算，一夕之間蒸發6.5億，僅剩下50萬。對此知名鏈上分析師餘燼預言，黃立成死命多做，只會被清算的更慘。

Lookonchain鏈上資料顯示，黃立成的「Machi（@machibigbrother）」的加密帳戶近日遭到強制平倉，帳戶資產幾乎清空，累計虧損高達2023萬美元（約新台幣6.58億），戶頭如今剩下慘澹的1.5萬美元（約新台幣50萬元）。事實上他的資產縮水早有跡可循，早在本月10日就傳出黃立成因加密幣值大跌，背負了1500萬美元債務，帳戶淨值自10月的190萬美元高點起開始快速下滑，光是11月，就遭去中心化交易所Hyperliquid上清算超過71次，登頂「清算王」，也被幣圈笑稱「勇者」。

黃立成以太幣遭強制清算，鍊上分析師餘燼表示，黃立成結局就是開多被清算，然後繼續加值繼續被清算，無限循環。（圖／翻攝自twitter@EmberCN）

擁有14萬粉絲的鏈上分析師餘燼19日在X（原推特）上發文，表示黃立成當天凌晨加值了23.5萬，把ETH（以太幣）多單開到了3775枚（約1170萬美元），開倉價3067美元，未料才剛加值剛不到24小時，就又慘遭清算，被強制平倉2%倉位（775枚ETH），感嘆「持續下跌的行情碰上了死命做多的麻吉，下場就是被清算，然後再做多投更多錢下去一路攤平，繼續被清算得更慘」。

然而黃立成似乎不死心，仍繼續加值。餘燼今（21日）再度發文，黃立成在凌晨的ETH多單在今天凌晨下跌中，又被清算了，然後黃立成又加值了11.5萬U，繼續加倉多ETH，「開多 →被清算 →繼續開多 →繼續被清算，同樣的配方，同樣的結局，麻吉的帳戶每天都在重演上述過程」，已經持續一周，都懷疑黃立成是不是喜歡倉位被清算的感覺，「今天充錢開明天虧沒，然後一直重複」。

黃立成不死心仍持續「加值」，分析師餘燼揶揄「都不知道他是不是喜歡上被清倉的感覺」。（圖／翻攝自twitter@EmberCN）

