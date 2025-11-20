才剛道歉直播國中生！賓賓哥曬對話紀錄喊冤要求校方還公道 「承受莫須有指責」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「公益網紅」賓賓哥昨（19）日到台中一間國中參加演講，沒有徵得校方同意就直播，引起各界罵聲，對此他第一次時間透過經紀公司致歉，但今（20）日稍早又突然發出聲明喊冤，反擊該校老師明確回應直播應該沒有問題，認為自己成了整起事件的替罪羔羊。

賓賓哥還原事件真相。（圖／翻攝賓賓哥臉書）

賓賓哥昨天到台中市某國中參加演講活動，沒有取得校方同意就直播，直到校長出面制止、中斷活動，嚴肅表示賓賓哥的行為讓孩子陷入危險，認為他需要對學生、學生家長致歉。校方也發出聲明提到，賓賓哥的行為涉及未成年隱私權、肖像權，不能輕率以善意越界，校方在接到投訴電話後，當下立刻制止，表明立場。針對此事，賓賓哥緊急透過經紀公司回應：「這次出錯，非常抱歉，造成大家的困擾，一直以來專注公益，也想把這個觀念傳遞出去，之後會更謹慎，保護學生們的安全。」

廣告 廣告

而在今天稍早賓賓哥推翻道歉一說，曬出對話紀錄截圖，提到事發前與該校老師溝通過，「對方明確回覆『那應該沒有問題。還有就是..我們主任說，校長或主任開場的時候不直播』，有特別說要保護學生，拍攝學生背面，都在事前確認，雙方共識清楚明白。」認為自己成了整起輿論風暴的替罪羊，而之所以第一時間沒公開對話內容，是出於善意，希望保護那位老師，可是近來公司被抗議電話灌爆，讓他與團隊承受莫須有的指責，名譽受到傷害。

賓賓哥曬出對話紀錄截圖喊冤。（圖／翻攝賓賓哥臉書）

賓賓哥認為，這場誤會不應該由他獨自承擔，「既然邀請者是學校老師，校方更在活動當下全程知情，如今卻將責任全推向外部來賓，只會讓人質疑是否刻意切割。賓賓哥呼籲學校老師與校長該站出來，還他一個公道，也還事實一個最基本的尊重。」

更多FTNN新聞網報導

賓賓哥沒經過同意直播國中生！校長暴怒當場制止 「讓孩子陷入危險」

公益網紅賓賓哥直播性侵受害者！鄭重道歉 「不夠專業造成傷害」

館長駁爆料反咬遭勒索！連三天直播「抖內逐日遞增」 驚人6位數曝光

