才剛醉倒許瑋甯婚禮！柯震東驚爆「掰咖」拄拐杖 受傷真實原因曝光

柯震東出席婚禮話題不斷。董孟航攝、翻攝IG ＠kaikaiko

柯震東日前出席許瑋甯與邱澤的婚禮，與新人拍照搭肩以及當天穿著都受到網友討論，他在婚禮上醉倒直接躺地的畫面也在網路上瘋傳。沒隔幾天，又被網友曝光拄著拐杖到居酒屋的照片，經紀人也回應《鏡報》他受傷真實原因。

有網友在Threads上分享，到居酒屋遇到柯震東，就坐在她對面，柯震東雖然腳受傷，但還是親民跟網友拍照，但該網友不知他受傷原因，發文還問：「是因為婚禮醉到骨折嗎？」

柯震東（右起）出席許瑋甯、邱澤婚禮受到討論。董孟航攝

親回受傷仍與粉絲拍照原因！網讚掰咖也好帥

柯震東親自回覆：「第一個擁有我拐杖造型照片的人。」其他網友讚他「掰咖也好帥」，且受傷竟也願意跟粉絲拍照，他則說：「他們一輩子遇到我的機會不知道有多少！都很樂意拍照的！但大水腫可能就不好說了。」但並沒有說明受傷原因。而他的經紀人則透露：「打球不慎扭傷，謝謝關心。」

