才剛重返演藝圈！唐治平驚傳身體不適 見面會恐喊卡

藝人唐治平原訂於2月1日舉辦粉絲見面會，不料他的粉專小編21日透露唐治平身體疑似出現狀況，坦言「不能確定是否能完美出席見面會」，活動恐怕暫時取消，消息一出引發粉絲關注。

唐治平原訂於2月1日舉辦粉絲見面會。（圖／翻攝唐治平 臉書）

粉專小編在臉書貼文中寫道，由於發生一些突發狀況，無法確認唐治平2月1日是否能出席見面會，並附上唐治平享用美食的背影照。小編也貼心擬定備案，表示若最後必須取消，願意安排已報名的粉絲與唐治平在南港附近進行簡單的晚餐聚會。

粉專小編提到，已經報名的朋友或想見唐治平的粉絲可以私訊聯繫，「都願意花700元來看治平了，治平哥如果身體不適無法完美出席，那700元改成能和偶像一起吃個飯應該也很不錯吧」，聚餐地點可選擇麥當勞、牛排、小火鍋或平價銅盤烤肉等。

廣告 廣告

唐治平身體疑似出現狀況。（圖／翻攝唐治平 臉書）

事實上，在這篇貼文之前，粉專小編就曾提及不僅唐治平身體狀況不佳，連自己也在生病中，導致身心疲累，接著語出驚人表示「如果有天小編撐不住了」，希望粉絲和大家多多照顧治平，一席話嚇壞一票粉絲。

粉專小編就曾提及不僅唐治平身體狀況不佳，連自己也在生病中。（圖／翻攝唐治平 臉書）

唐治平在2024年6月歷經喪母之痛，當時因不認母親遺體一事鬧上新聞版面，還被多次目擊在台北市區遊晃。近日他逐漸復出演藝圈，在影集《如果我不曾見過太陽》中飾演「蔡雯伶爸爸」一角，也頻頻登上綜藝節目、廣播節目。

延伸閱讀

「醫材商執刀」醫：視為機械手臂就好 網怒：那還需要你嗎？

保護兒少網路安全！英國擬仿效澳洲禁止未成年使用社群媒體

李強今年首場座談會邀AI大咖、羽球世界冠軍 9座上賓背景曝