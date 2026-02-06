才剛重返5000美元 金價又跌破4700、銀價如自由落體

國際黃金和白銀價格繼續上沖下洗。路透社



國際貴金屬投資人得繼續承受宛如雲霄飛車般的刺激。國際黃金現貨價格週三重返5000美元大關後連續兩天下跌，今日（2/6）早上跌破4700美元，白銀價格則是宛如自由落體，一天內大跌20%。

台灣時間今日早上6時開始，黃金現貨價格以每小時約1%跌幅持續下跌，並在今日上午8時後跌破每盎司4700美元，來到每盎司4659.99美元。

白銀的「墜落」速度更是驚 人。過去8小時以來，白銀現貨價格從每盎司77.36美元，跌至上午8時左右的每盎司64.88美元，跌幅超過15%，比前一天的價格更是暴跌20%。

分析師指出，貴金屬的震盪可能還沒結束。City Index暨Forex.com的分析師拉薩克札達（Fawad Razaqzada）說：「這樣的走勢不可能一夜之間就被『修復』，波動性仍然偏高…市場通常需要時間來消化，往往會導致進一步下跌。」

這波貴金屬跌勢主要是受到美元轉強和地緣政治緊張情勢趨緩影響：美元匯率升至兩周高點；俄羅斯和烏克蘭同意美方調解的換囚條件；美國總統川普稱和中國國家主席習近平通話內容「非常正面」，且談及台灣議題。此外，美國和伊朗的談判也將於週五展開。

