才剛開幕！知名Buffet「島語」爆顧客甜點吃到碎玻璃 業者致歉：全面更換器皿

漢來美食旗下自助餐「島語」桃園台茂店去年12月開幕，未料才開幕沒多久驚傳有顧客吃甜點時吃到碎玻璃，險些受傷，店家則回應，已全面更換玻璃器皿，避免發生類似問題。

只打8折 網友抱屈

1名女網友日前在Threads上發文，自己前往桃園島語下午茶用餐，原本開心終於訂到位，沒想到一吃甜點竟然吃到碎玻璃，儘管人無大礙，但這也讓她直言「心理陰影還在」，需要喝點酒精壓壓驚。

此外，她也強調店經理當時有即時處理，將整批甜點收回並打8折，但文章一出不少網友都為她抱屈，認為只給打88折，這種情況相當嚴重，根本應該免單。

店家致歉：全面更換甜點玻璃器皿

該網友也意外大家都對8折這麼生氣，但她強調當下只覺得人沒事就好，驚嚇的情緒比較多，而且發生時間點是在用餐尾聲，所以現場也沒有不滿，但她也坦言希望桃園島語能好好重視食安問題，「若不慎小孩吃到怎麼辦」，想到就覺得可怕。

對此，業者則回應對「於昨日的用餐體驗我們深感抱歉🙏現場從今日起已全面將甜點玻璃器皿更換、避免任何問題再次發生。再次感謝您的即時發現和提醒，島語日後會更積極謹慎檢查所有食品安全。」

