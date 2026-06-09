才剛開盤就慘跌！台美貿易協定讓花生產地價攔腰砍

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國產花生正值採收期卻應聲倒地，產地價格每台斤僅35至36元，較去年同期的53、54元行情暴跌近20元，創下十年新低。中華民國落花生協會理事長黃伯文指出，雙重因素導致價格崩跌，包括進口商手中去年存量尚未售完，加上美國零關稅花生即將進口的預期心理，使得大盤商不敢大量採購。

花生產地價格暴跌至 每台斤35至36元，與去年相較跌了20元，理事長表示與美國零關稅花生即將進口的預期心理有關（攝自中天新聞）

雲林縣花生占全台近九成產量，此次價格下跌對農民打擊甚大。收購商表示，雖然近期降雨導致花生品質欠佳，但進入盛產期價格應維持在35元上下，前年同期約40元，去年卻有53元的高價。一名花生脫殼業者坦言，脫殼花生仁庫存水位仍處高檔，業者普遍面臨數百萬元損失，關鍵在於進口時程不明確，導致下游廠商不願提前訂貨，過去脫殼業者會一次訂足半年貨，現在則是有需求才進貨。

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立委張嘉郡表示，一個多月前已向中央示警美國花生進口的衝擊，卻被指為危言聳聽。前理事長丁明貴早已預言免關稅美國花生會衝擊今年國產一期花生價格。一名理事更直言，賴清德總統五月初到雲林參加活動時，公開表示美國花生難與國產花生競爭，要農民不需過度憂心，但國內帶殼花生總銷量僅占百分之20到25，其餘都是脫殼產品。該理事批評農業部帶頭欺騙總統，並指出今年大蒜、花生、玉米、番薯都遭衝擊，農糧署毫無作為。

針對是否進行保價收購，農業部農糧署副署長黃昭興表示，民國109年曾執行保價收購，但因成交品質欠佳，目前沒有相關規畫，而是希望推動輔導措施。農糧署指出，花生預計在六月中下旬進入盛收期，目前採收比例不足一成，近期連續降雨使部分產區暫緩採收，盤商及加工業者因到貨量有限，多採看貨交易方式，整體市場少量交易，後續行情須持續觀察。

台美貿易協定（ART）針對美國花生進口採零關稅開放（資料照片）

農糧署已規畫優先輔導業者擴增烘乾量能，並建立濕莢交易制度，導入農商契作栽培。為強化國產及進口市場區隔，已研議推動「台灣花生標章」，鼓勵食品業者採用國產原料。逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，台灣與世貿組織簽訂的農業協定要求削減境內農業支持，保價收購被認為是扭曲市場機能的措施，政府基於糧食安全考量，目前只有稻米保價收購，其他作物則很難沿用。

楊明憲認為，政府保價收購無法促使產業升級進步，協助烘乾也只能降低成本，重點仍是提高品質、爭取消費者認同。他建議，進口花生在台灣進行加工被視為實質轉型，產地可標示為台灣，農業部應鼓勵加工業者使用國產花生，且產品外包裝、廣告都要標榜原料使用國產花生。

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