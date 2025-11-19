才剛離開醫院！台中男開車返家「失控撞斷電線桿」胸痛又被送回醫院

記者林意筑／台中報導

男子開車突然自撞路邊電線桿。（圖／翻攝畫面）

台中大里區驚傳自撞車禍！今（19）日上午10時許，一名62歲溫男從醫院看完病後開車返家，途中行經塗城路時，因不明原因突然自撞路邊電線桿，撞擊力道猛烈，電桿倒在路中影響雙向車流，且車頭引擎蓋不斷冒出濃煙，嚇得男子緊急爬出車外逃生。警消獲報趕抵將男子送醫，至於事故發生詳情有待進一步釐清。

車輛自撞電線杆，電線杆倒塌路中影響雙向車流。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局今早10時許獲報，稱有車輛自撞電線杆，電線杆倒塌路中，人已脫困，派遣3車6人前往救援。救護人員到場時，發現溫男胸痛，意識清楚，立即將其送至中山醫院治療，暫無大礙。

據了解，溫男今日一早從中山醫院看病後開車返家，途中沿塗城路往美群路方向行駛，疑似因身體不適，開車時不慎失控自撞路旁電桿，後續警方針對溫男進行酒測，無酒駕情事，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

