才剛高興慶祝反年改修法 李來希曬自摔躺病床照直呼「無奈啊！」

李來希昨天才剛高興po文慶祝修法，沒想到昨晚就po出自摔躺在病床的照片。（翻攝自李來希臉書）

立法院前（12）日在國民黨人數較多優勢下，三讀通過反年改相關修法，確定停砍公教人員的年金，此消息曝光引發熱議。全國公務人員協會前理事長李來希昨（13）日才剛高興po文慶祝修法，沒想到昨晚就po出自摔躺在病床的照片，讓他直呼「本想找人慶祝一下，竟然發生這等慘事，無奈啊！」

李來希昨於臉書po文慶祝反年改修法，指這場所謂的年金改革大戰終於暫時告一個段落，「感謝國民黨立法院黨團的所有成員的支持，這次52位在野黨立委一位都沒有缺席，全程參與這場戰役，讓人感動，謝謝你們！我們都會記得2025年12月12日這一天的這一役」，他強調在大戰存活之後心情格外清爽，「晴空下健走，有點重見天日的喜悅，夥伴們！你們呢？」

廣告 廣告

沒想到，李來希昨晚就發生自摔事件，他於臉書po文透露，吉安全鄉停電，與老婆騎腳踏車出門找飯餬口，結果紅綠燈也都不亮了，就在路口緊急停車自摔，當場倒地不起，叫來救護車送慈濟醫院急診，核磁共振檢測頭腦無礙，X光掃描顯示右肩膀骨折脫臼，「慈濟醫院年輕醫師醫術高明，全身麻醉後喬一喬右肩骨頭，醒來就已復原歸位，不用住院直接回家」，接下來4週不能開車與提重物，「痛歸痛，形象仍然要維持，老虎死也要有個好死樣！擺拍留念，哈哈哈哈！」

文章最後，李來希還特別提到，傷筋動骨痛苦100天，接下來日子難過了，怎會是一個慘字了得？「才完成退休金停止遞減的大案，本想找人慶祝一下，竟然發生這等慘事，無奈啊！」

更多鏡週刊報導

停砍公教年金三讀後不執行？ 李來希嗆行政院：在放什麼屁話

國民黨反年改三讀關闖通過 賴清德：絕對不能走回頭路

公教年改藍白聯手三讀 律師：台灣每人要多支出3萬元以上