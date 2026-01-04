才勸各國「學馬杜洛用華為手機防竊聽保國安」 他馬上就遭美軍活逮！台名嘴昔神論再被挖

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍拘捕，相關舊評論影片也被網友翻出，引發兩岸社群熱烈討論。（翻攝自臉書/台灣佛克斯 Taiwan Focus）

美軍昨（3日）凌晨發動境外突襲，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，震撼國際政壇，兩人預計明（5日）於美國曼哈頓聯邦法庭受審。隨著事件延燒，台灣名嘴賴岳謙過去一段談論「馬杜洛使用華為手機可避免美方竊聽」的評論影片被網友翻出，在中國與台灣社群平台引發大量嘲諷與熱議。

馬杜洛為何被捕？ 美軍突襲行動成國際焦點

根據外媒報導，美軍近日對委內瑞拉高層發動境外行動，馬杜洛與其妻子雙雙遭到拘捕，並被押送至美國接受司法程序。由於馬杜洛長年被美方指控涉及毒品犯罪、貪腐與人權迫害，此次行動被視為美國對拉美政局的重大出手。

名嘴賴岳謙說過什麼？ 用華為手機就不怕美國竊聽？

隨著馬杜洛落網，一段台灣名嘴賴岳謙的舊影片再度被挖出。影片中，賴岳謙曾公開表示，馬杜洛使用華為手機，正是因為「美國無法竊聽」，因此美方「拿他沒辦法」，更進一步呼籲各國領導人仿效馬杜洛，改用華為手機以「保護國家安全」。

該段言論近期被台灣時事粉專「台灣佛克斯」轉發，引發大量關注。

中國網友怎麼看？ 嗶哩嗶哩留言區開嘲諷模式

相關影片在中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）曝光後，不少中國網友湧入留言狂酸，諷刺意味十足，包括：「事實證明，內鬼比竊聽好用」「肯定是忍不住偷用蘋果，被定位了」「換了手機，還是沒換命」「下輩子還是用蘋果吧，至少不卡」

就連轉貼粉專也忍不住吐槽，「連中國網友自己都來朝聖嘲笑賴岳謙，摳連喔（可憐喔）」。

台灣網友反應如何？ 酸度同樣不輸人

台灣網友同樣火力全開，留言直指說法荒謬，「一本正經講幹話」「腦袋是不是裝華為」「會信的人智商堪慮」「這種話當笑話看就好」，也有人調侃，「馬杜洛是不是看了影片才這麼不慌」。

