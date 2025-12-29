才升格二寶爸！李運慶演活渣男...「偷吃富家千金」還靠老婆養

記者宋亭誼／台北報導

蘇晏霈與李運慶首次合作就飾演夫妻，兩人對戲自然默契十足。（圖／民視提供）

蘇晏霈與李運慶近來首次在八點檔合作，兩人在劇中飾演夫妻並育有一位小孩，蘇晏霈透露：「能第一次合作就這麼快速、自然而然地產生對戲默契，真的很幸運。」李運慶則坦言，這次飾演的角色「渣到不行」，接到角色當下，他曾反覆思考如何揣摩角色的內在心境。

蘇晏霈飾演的角色張育玲情緒多面向，令人心疼。（圖／民視提供）

蘇晏霈表示，這幾次拍攝特別心疼她的角色房仲女王張育玲，事業成功卻在感情上受挫，原本全新呵護的先生周家軒（李運慶飾演）竟成傷害自己的對象，讓她在拍攝時情緒頗多。她也分享，劇中有不少突破以往的關鍵劇情，例如在職場上對同事不再隱忍，有事直接表達，也帶來更多角色層次。

王晴（左）、李運慶（右）在片場專注對戲，外遇曖昧情愫升溫。（圖／民視提供）

李運慶這次在《豆腐媽媽》飾演外遇男，靠老婆、媽媽養的藝術家，與劇中王晴飾演的王有美更有曖昧情節。李運慶笑說：「一開始接到這角色，還在想要怎麼揣摩這種心境，不過回到家看到兩個小孩，所有疲累都消散了，非常療癒。雖然拍攝時小孩可能在睡覺或出門時還沒醒，但這也是我努力工作的原動力。」

對於首次與蘇晏霈合作的感想，李運慶說：「晏霈非常專業，第一次合作就能自然對戲，真的很加分。我們在角色間的衝突和曖昧張力，也因為彼此信任而呈現得非常順暢。」

