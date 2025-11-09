才升格新手爸爸！港仔台爸突拋妻棄女 曝在台生小孩很賺
香港演員張啟樂過去憑藉在台灣主持央廣節目《台味超有港》，獲得第59屆廣播金鐘獎生活風格節目獎。近日剛成為新手爸爸的他，今（8）日與曾寶儀一同出席「好友港節」活動，分享成為父親的喜悅。
張啟樂5日迎來女兒誕生，他也開心的在社群平台宣布當爸喜訊，今出席活動時被問及老婆才剛生產完，他就「拋妻棄女」前來參加活動，張啟樂笑說，因為起初醫生說預產期是10日，本來以為活動結束後才會出來，沒想到上月底產檢時醫生就說預產期有點判斷錯誤，突然改成8日，建議他們先到醫院催生。
張啟樂透露，因為小孩有點太大了，老婆最終「吃全餐」剖腹產才誕下女兒，令他相當心疼，希望能夠替老婆分擔一些辛苦，他提及昨晚自己替老婆擠母乳一夜未眠，「2個小時就要一次，一次就要半小時，看到他痛苦的表情就覺得媽媽太偉大了，對老婆好是一定要的 」。
曾寶儀今（8）日出席好友港節活動。（圖／好友港節提供）
談及成為爸爸後的心情，張啟樂則說，「以前沒有想過當爸爸，第一眼看到女兒覺得居然會有一個聲音因為自己出現而感動，看到她的第一眼就忍不住哭了，這種事要親身體驗才知道，生小孩真的是好感動的事」。一旁的曾寶儀也爆料，張啟樂曾經向她透露「在台灣生小孩很賺錢」，張啟樂也開玩笑說老婆吃虧了，「明年1月1日還有10萬補助，我就來不及了」，鼓勵大家多生小孩。
而曾寶儀作為在台生活50年的資深新住民，相當感謝台灣對於各種文化的包容，她笑說自己每次回到香港都很忙，「一天要吃5餐，一定要喝奶茶還有雞蛋仔，最近又突然迷上叉燒」，被問及爸爸曾志偉接下來是否還會現身《夜市王》第二季，她則說希望能再次邀請他，這樣他就可以在後台吃雞排。
