才升格當爸！金鐘男星突宣布「拋家棄女」公開現身：在台灣很賺錢

記者蔡維歆／台北報導

活動大使曾寶儀與「港仔台爸」張啟樂連袂現身。（圖／好友港節提供）

「2025好友港節」在台北華山熱鬧登場，活動大使曾寶儀與「港仔台爸」張啟樂連袂現身力挺。在台生活50年的曾寶儀，自稱也是「資深新住民」，強調一定要支持這有意義的活動。張啟樂也說，一想到找誰當活動大使比較好時，就立刻想到，只有曾寶儀最適合，他也感性表示，今年有曾寶儀的加入，讓市集活動更加熱鬧非凡，攤商報名也因此空前踴躍。談及最愛港味，曾寶儀笑稱：「我喜歡的很多，像雞蛋仔、叉燒、奶茶，每次回香港都從早吃到晚，一天吃五餐！」

曾寶儀最近只想放假休息。（圖／好友港節提供）

張啟樂說今算是「拋妻棄女」出席活動，直呼是為了賺奶粉錢。而太太月初剖腹產下愛女，讓他又驚又喜！他透露，女兒原預產期在十一月，卻因醫生弄錯日期、寶寶體型大而提前催生。談到看見女兒誕生的瞬間感動落淚，他不禁眼眶泛紅。張啟樂更心疼表示，自己整晚未眠幫妻子擠母乳，直呼：「老婆真的很辛苦。」明年也有望可以帶女兒一起來參加「好友港節」。

張啟樂也說，現在少子化，老婆有說，生小孩其實福利很好。曾寶儀在一旁搞笑稱：「在台灣生小孩還能賺錢！」張啟樂立刻接話：「對！元旦出生還能領十萬，可惜來不及了。」曾寶儀被問及工作計畫時坦言，最近只想好好放假，甚至主持完金鐘獎隔天就想出國，許多邀約都已推掉，唯獨為了「好友港節」才特別留下。至於招牌節目《我們回家吧》第四季，她則透露「先休息一下」。被問到爸爸曾志偉若參與《夜市王》第二季，她也笑說：「如果邀請他，我一定會去！」

